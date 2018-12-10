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الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:55 ص
الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق
رياح - ارشيفية
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يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.


والرباح أغلبها جنوبية غربية تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 13 والعظمى 20، وبالإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20، مطروح الصغرى 12 والعظمى 19، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 22.

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