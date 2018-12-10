بعد خسارة بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس.. تعرف على ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية

توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

وبعد خسارة بوكا جونيورز اللقب القاري أمام غريمه التقليدي ريفر بليت، سيتوقف رصيد ألقابه القارية عند 18 لقبًا في المركز الثالث بقائمة الأكثر تتويجًا في العالم خلف ريال مدريد والأهلي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا في العالم بالألقاب القارية:

1- ريال مدريد (اسبانيا) .. 25 لقبًا

2- الأهلي (مصر) .. 20 لقبًا

3- بوكا جونيورز (الارجنتين).. 18 لقبًا

4- ميلان (ايطاليا).. 18 لقبًا

5- برشلونة (اسبانيا).. 17 لقبًا

6- إنديبندينتي (الارجنتين) .. 16 لقبًا

7- ساو باولو (البرازيل) .. 12 لقبًا