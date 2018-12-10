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أقدم سجين: "عايز عروسة عندها 20 سنة وشقة ومعاش 6 آلاف جنيه"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:03 ص
أقدم سجين: عايز عروسة عندها 20 سنة وشقة ومعاش 6 آلاف جنيه
كمال ثابت
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أمنية فوزي
 
قال كمال ثابت، أقدم سجين في مصر، إن أول شيء فكر فيه بعد الخروج من السجن هو الزواج لتعمير منزل والده.

وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد: "عايز عروسة من 20 لـ 25 عام، وهتكون أمي وأختي وحبيبتي وكل حاجة".

وأضاف: "لو اتجوزت واحدة عجوزة عندها 30 ولا 35 سنة مش هتعرف تاخد بالها من العيال"، لافتًا إلى أنه لديه 68 عامًا.

وعلق أقدم سجين في مصر، على توفير جميعة الأورمان معاش شهري ألف جنيه شهريًا، قائلًا: "قليل مايعملوش حاجة، أنا عايز 6 آلاف جنيه"، مطالبًا بتوفير شقة مجهزة له، ومعاش شهري يكفي متطلباته.

ووفرت جمعية الأورمان كشك بمستلزماته ومعاش شهري لأقدم سجين في مصر، كما وعدت بالمساهمة في تجهيز شقة له.
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