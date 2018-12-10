"الجمعيات الخيرية".. ستار قطر لدعم الإرهاب (فيديو)





تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو بعنوان ""الجمعيات الخيرية".. ستار قطر لدعم الإرهاب"، أوضح أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية تحت ستار العمل الخيري، مبينا أن قطر تنشر أجندة نظام الحمدين لبث الفوضى والتطرف باستخدام مؤسسة قطر الخيرية.ودعمت المؤسسة الإرهاب في كوسوفو والعالم، وكشفت سلطات كوسوفو الستار واكتشفت خديعة قطر التي تهدد أمن البلاد وقررت تعليق نشاط المؤسسة.وادعى نظام الحمدين التنسيق مع سلطات البلاد وروج لحملة 17 مليون يورو في مشروعات إنمائية وهمية والهدف من ذلك هو تحويل كوسوفو إلى معقل للإرهاب في أوروبا.