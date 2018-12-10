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الأرجنتين تستمر في صدارة الدول الأكثر فوزاً بكأس الليبرتادوريس

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:46 ص
الأرجنتين تستمر في صدارة الدول الأكثر فوزاً بكأس الليبرتادوريس
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أحمد عصام
 

 

نجح نادي ريفيربليت الأرجنتيني صاحب القميص الابيض في تحقيق اللقب بعد مباراتين كبيرتين ضد منافسه التقليدي بوكا جونيورز، حيث تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2، وبعد أكثر من تأجيل بسبب حالات الشغب فاز أمام منافسه بنتيجة 3-1 علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.

 

وتسيطر الأندية الأرجنتينية في الحصول علي لقب كأس ليبرتادوريس، حيث رفعت رصيدها إلي 25 لقب مبتعدة عن الأندية البرازيلية برصيد 7 ألقاب.

 

وفازت الأندية البرازيلية بكأس الليبرتادوريس 18 مرة، وحققت أندية أوروجواي هذا اللقب في 8 مرات فقط.

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