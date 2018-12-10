الأرجنتين تستمر في صدارة الدول الأكثر فوزاً بكأس الليبرتادوريس

نجح نادي ريفيربليت الأرجنتيني صاحب القميص الابيض في تحقيق اللقب بعد مباراتين كبيرتين ضد منافسه التقليدي بوكا جونيورز، حيث تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2، وبعد أكثر من تأجيل بسبب حالات الشغب فاز أمام منافسه بنتيجة 3-1 علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.

وتسيطر الأندية الأرجنتينية في الحصول علي لقب كأس ليبرتادوريس، حيث رفعت رصيدها إلي 25 لقب مبتعدة عن الأندية البرازيلية برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية البرازيلية بكأس الليبرتادوريس 18 مرة، وحققت أندية أوروجواي هذا اللقب في 8 مرات فقط.