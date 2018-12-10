الأرجنتين تستمر في صدارة الدول الأكثر فوزاً بكأس الليبرتادوريس
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:46 صأحمد عصام
نجح نادي ريفيربليت
الأرجنتيني صاحب القميص الابيض في تحقيق اللقب بعد مباراتين كبيرتين ضد منافسه التقليدي
بوكا جونيورز، حيث تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2، وبعد أكثر من تأجيل بسبب حالات الشغب
فاز أمام منافسه بنتيجة 3-1 علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.
وتسيطر الأندية
الأرجنتينية في الحصول علي لقب كأس ليبرتادوريس، حيث رفعت رصيدها إلي 25 لقب مبتعدة
عن الأندية البرازيلية برصيد 7 ألقاب.
وفازت الأندية
البرازيلية بكأس الليبرتادوريس 18 مرة، وحققت أندية أوروجواي هذا اللقب في 8 مرات فقط.
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