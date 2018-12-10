ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسمياً.. مارتينيز يعلن مغادرة ريفربليت بعد كأس العالم للأندية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:43 ص
رسمياً.. مارتينيز يعلن مغادرة ريفربليت بعد كأس العالم للأندية
طباعة
أحمد عصام
 

 

أعلن اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت رحيله عن الفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية 2018، والتي ستقام في أبوظبي بالإمارات.

 

وحصد اللاعب الأرجنتيني الشاب ‏بيتي مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت علي جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2018.

 

يذكر أن مارتينيز قد أحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي بوكا جونيورز في الدقيقة 120 من الوقت الإضافي الثاني والمباراة.

المزيد عن: نهائي القرن مارتينيز كورة ريفر بليت رياضة بوكا جونيورز أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 1:40:05 AM