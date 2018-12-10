رسمياً.. مارتينيز يعلن مغادرة ريفربليت بعد كأس العالم للأندية

أعلن اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت رحيله عن الفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية 2018، والتي ستقام في أبوظبي بالإمارات.

وحصد اللاعب الأرجنتيني الشاب ‏بيتي مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت علي جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2018.

يذكر أن مارتينيز قد أحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي بوكا جونيورز في الدقيقة 120 من الوقت الإضافي الثاني والمباراة.