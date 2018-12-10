الأهلي ضمن 4 أندية "سُعداء" بخسارة بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس

توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

وتوج فريق ريفر بليت بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه أعوام 1986، 1996، 2015، وأخيرًا 2018، ليمثل الفريق الأرجنتيني قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية الذي ينطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري في الامارات.

تتويج ريفر بليت بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس مساء الليلة علي حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز أسعد عدة أندية يتنافس معها الأخير في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية وهم كالتالي:

- ريال مدريد:

بالتأكيد تعثر بوكا جونيورز وخسارته لقب كأس ليبرتادوريس، أسعد فريق ريال مدريد المتصدر لقائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية، خاصة وأن الملكي يمتلك 25 لقبًا يتربع بها على عرش الأكثر تتويجًا في العالم، وخسارة البوكا اللقب القاري اليوم وبقائه في المركز الثالث في القائمة برصيد 18 لقبًا أمر جيد بالنسبة له خاصة وأنه لا يريد المزيد من المنافسين على اللقب القاري.

- الأهلي:

الأهلي المصري صاحب المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا بالالقاب القارية برصيد 20 لقبًا، سيكون سعيد للغاية بعد خسارة بوكا جونيورز اللقب القاري أمام ريفر بليت وبقاء رصيده من الألقاب القارية 18 لقبًا، خاصة وأن تتويج البوكا باللقب الليلة كان سيقلل الفارق بينه والأهلي للقب واحد .

- ميلان:

بالتأكيد نادي ميلان الإيطالي شريك بوكا جونيورز في المركز الثالث برصيد 18 لقبًا كان لا يرغب في زيادة الألقاب القارية للفريق الارجنتيني والابتعاد عنه في قائمة الأكثر تتويجًا، وخسارته للقب الليلة بالتاكيد أسعيدت عشاق الفريق الإيطالي.

-برشلونة:

من السعداء أيضًا بخسارة بوكا جونيورز لقب بطولة كأس ليبرتادوريس فريق برشلونة صاحب المركز الخامس في قائمة الأكثر تتويجًا بالالقاب القارية برصيد 17 لقبًا، خاصة وأن الفريق الكتالوني لا يريد زيادة الفارق بينه وسابقيه الميلان وبوكا جونيورز، وخسارة الأخيرة لقبه القاري اليوم تمنح البارسا فرصة ذهبية للتساوي مع الفريقين في رصيد الألقاب حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.