ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أقدم سجين" يروّي تفاصل محاولته الانتحار

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:47 ص
أقدم سجين يروّي تفاصل محاولته الانتحار
كمال ثابت
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف كمال ثابت، أقدم سجين في مصر، تفاصيل محاولته الانتحار داخل السجن، قائلًا إنه حاول الانتحار بعد وفاة والدته حزنًا عليها، متابعًا: "حطيت الجردل وربطت الحبل وكنت هنتحر ولكن لحقوني، وبعدها استغفرت ربنا".

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن إدارة السجن طلب خروجه لتلقي عزاء والدته، أو زيارتها قبل وفاتها، وأنه أقام عزاء والدته داخل السجن، وأن جمع المساجين حضروا العزاء.

وأوضح أن سبب دائرة الثأر التي سجن بسببها هي "بقرة داست على فجلة في الأرض"، معقبًا: "عقول خربانة والموضوع مش مستاهل، وبقول لكل الناس عيشوا في سلام ومحبة بدون ثأر".
المزيد عن: كمال ثابت ثار توك شو أقدم سجين في مصر أقدم سجين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 6:20:02 AM