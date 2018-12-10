"أقدم سجين" يروّي تفاصل محاولته الانتحار

كشف كمال ثابت، أقدم سجين في مصر، تفاصيل محاولته الانتحار داخل السجن، قائلًا إنه حاول الانتحار بعد وفاة والدته حزنًا عليها، متابعًا: "حطيت الجردل وربطت الحبل وكنت هنتحر ولكن لحقوني، وبعدها استغفرت ربنا".



وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن إدارة السجن طلب خروجه لتلقي عزاء والدته، أو زيارتها قبل وفاتها، وأنه أقام عزاء والدته داخل السجن، وأن جمع المساجين حضروا العزاء.



وأوضح أن سبب دائرة الثأر التي سجن بسببها هي "بقرة داست على فجلة في الأرض"، معقبًا: "عقول خربانة والموضوع مش مستاهل، وبقول لكل الناس عيشوا في سلام ومحبة بدون ثأر".

