أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 9-12-2018
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
رئيس الجالية المصرية في باريس: "ما يحدث بفرنسا تكرار لسيناريو 25 يناير"
أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن ما يحدث في فرنسا نفس السيناريو الذي حدث في مصر في 25 يناير؛ من حيث السرقة والنهب أعمال التخريب، متابعًا: "سيناريو موحد، وما يحدث في فرنسا الآن تخطيط عالمي".
نائب مدير حملة "100 مليون صحة" يكشف حصيلة الأعداد التي وقعت الفحص حتى الآن
قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير غرفة عمليات حملة 100 مليون صحة: "تخطينا حاجز الـ3 مليون مواطن في المرحلة الثانية، وإجمالي المواطنين حتى اليوم على مدار الـ20 محافظة 15 مليون 358 ألف و77 مواطن".
لأول مرة.. السيسي يُعلن معدلات زيادة دخل قناة السويس
وكشف "السيسي"، أن معدلات الزيادة السنوية في دخل قناة السويس مابين الـ 500 و700 مليون دولار خلال عامي "2017 و2018"، مشددا على ضرورة النظر إلى القارة الأفريقية بنظرة إيجابية وأنها قادرة على النجاح.
سائقو التاكسي عن قرار محافظ البحر الأحمر منعهم من ارتداء الجلباب: "إحنا صعايدة"
قال عبدالله مبارك، أحد سائقي التاكسي في البحر الأحمر، إن المحافظ قرر منع ارتداء السائقين داخل المحافظة الجلباب في العمل، معربًا عن رفضهم هذا القرار، معقبا: "إحنا صعايدة".
تفاصيل مشاجرة طبيبين داخل غرفة العمليات بالمنوفية
علق الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، على واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية ولادة بالمنوفية قائلًا: "تم إحالة الطبيبين طرفا المشاجرة داخل غرفة العمليات إلى النيابة الإدارية بعد تصالحهما جنائيًا"، لافتًا إلى أنه تم نقل طبيب النساء إلى مستشفى أخرى كتأديب له.
"الزراعة": محلات بيع الدواجن المتضرر الوحيد من منع تداولها حية
قال المهندس عبد العزيز إمام، إن محلات الدواجن هي المتضرر الوحيد من هذا القرار، مؤكدًا أن هذا القرار هو حماية لمربيين الدواجن، ويساهم في تقليل الفجوة بين سعر المنتج في المزرعة وسعر المستهلك.
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفساد
قال العميد أحمد نور الدين، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، إن الهيئة تعد النسخة الثانية من الاستراتيجيات التي تصدر من مصر، حيث صدر الاستراتيجية الأولى في اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس لتستمر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، والتى أسفرت عن العديد من الممارسات الناجحة، كما ظهرت بعض التحديات.
خبير أمن معلومات: "النكز والخادم لا يستجيب" وهم لا أساس له من الصحة
قال الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إن النكز عبر الفيس بوك قصة هزلية، ومعلومة خاطئة تم الترويج لها، جعل ملايين البشر من مستخدمي الفيس بوك تتفاعل معها.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
رئيس الجالية المصرية في باريس: "ما يحدث بفرنسا تكرار لسيناريو 25 يناير"
أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن ما يحدث في فرنسا نفس السيناريو الذي حدث في مصر في 25 يناير؛ من حيث السرقة والنهب أعمال التخريب، متابعًا: "سيناريو موحد، وما يحدث في فرنسا الآن تخطيط عالمي".
نائب مدير حملة "100 مليون صحة" يكشف حصيلة الأعداد التي وقعت الفحص حتى الآن
قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير غرفة عمليات حملة 100 مليون صحة: "تخطينا حاجز الـ3 مليون مواطن في المرحلة الثانية، وإجمالي المواطنين حتى اليوم على مدار الـ20 محافظة 15 مليون 358 ألف و77 مواطن".
لأول مرة.. السيسي يُعلن معدلات زيادة دخل قناة السويس
وكشف "السيسي"، أن معدلات الزيادة السنوية في دخل قناة السويس مابين الـ 500 و700 مليون دولار خلال عامي "2017 و2018"، مشددا على ضرورة النظر إلى القارة الأفريقية بنظرة إيجابية وأنها قادرة على النجاح.
سائقو التاكسي عن قرار محافظ البحر الأحمر منعهم من ارتداء الجلباب: "إحنا صعايدة"
قال عبدالله مبارك، أحد سائقي التاكسي في البحر الأحمر، إن المحافظ قرر منع ارتداء السائقين داخل المحافظة الجلباب في العمل، معربًا عن رفضهم هذا القرار، معقبا: "إحنا صعايدة".
تفاصيل مشاجرة طبيبين داخل غرفة العمليات بالمنوفية
علق الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، على واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية ولادة بالمنوفية قائلًا: "تم إحالة الطبيبين طرفا المشاجرة داخل غرفة العمليات إلى النيابة الإدارية بعد تصالحهما جنائيًا"، لافتًا إلى أنه تم نقل طبيب النساء إلى مستشفى أخرى كتأديب له.
"الزراعة": محلات بيع الدواجن المتضرر الوحيد من منع تداولها حية
قال المهندس عبد العزيز إمام، إن محلات الدواجن هي المتضرر الوحيد من هذا القرار، مؤكدًا أن هذا القرار هو حماية لمربيين الدواجن، ويساهم في تقليل الفجوة بين سعر المنتج في المزرعة وسعر المستهلك.
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفساد
قال العميد أحمد نور الدين، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، إن الهيئة تعد النسخة الثانية من الاستراتيجيات التي تصدر من مصر، حيث صدر الاستراتيجية الأولى في اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس لتستمر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، والتى أسفرت عن العديد من الممارسات الناجحة، كما ظهرت بعض التحديات.
خبير أمن معلومات: "النكز والخادم لا يستجيب" وهم لا أساس له من الصحة
قال الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إن النكز عبر الفيس بوك قصة هزلية، ومعلومة خاطئة تم الترويج لها، جعل ملايين البشر من مستخدمي الفيس بوك تتفاعل معها.