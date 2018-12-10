أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 9-12-2018

رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.