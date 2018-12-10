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برلماني: "انتهينا من إعداد قانون يلزم الحكومة بتحديد الأسعار"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:15 ص
برلماني: انتهينا من إعداد قانون يلزم الحكومة بتحديد الأسعار
النائب سامى رمضان
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أمنية فوزي
 
قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنهم انتهوا اليوم من إعداد قانون يُلزم مجلس الوزراء بتحديد الأسعار ومن يُخالف ذلك يُحاكم جنائيا، وتم الإنتهاء من إعداده الساعة 9 مساءً.

وتابع "رمضان" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الأحد: "هناك جشع من بعض ضعاف النفوس، والدولة لن تسمح بالاستغلال".

وشدد على ضرورة تنظيم الأسرة لدعم الاقتصاد، مضيفًا: "إن شاء الله الخير جاي لمصر ومصر هتنطلق للأمام، كنا في مرحلة صعبة وبدأت مرحلة البناء، وعليكم أن تشاركوا في بناء الدولة".
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