درة: يوسف شاهين فضله عليا.. وأتمنى العمل مع هذا المخرج













قالت الفنانة التونسية درة، إنها لا يمكن أن تنسى المخرج الراحل يوسف شاهين، شخص، مؤكدة أنه أول من آمن بموهبتها وقدمها في مصر وفضله عليها لا تنساه.كما عبرت خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عمرو الليثي المعروض على قناة "النهار"، عن أمنيتها فى تكرار العمل مع المخرج يسرى نصر الله، بعدما قدمت معه فيلم "جنينة الأسماك"، لافتة إلى أنه مخرج راقي.