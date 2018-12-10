أديب: الإخوان حاولوا حرق البطاطين في حملة "مصر الدفيانة" ومنع توزيعها



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد: "الإخوان مناعين للخير، مش عايزين حد يعمل خير، وكانوا متعودين يوزعوا السكر والرز ومحدش غيرهم يعمل كده".



ولفت إلى أن الشيخ محمد بن زايد، في عهد الإخوان أرسل شنط مليئة بملايين الجنيهات إلى سفارة الإمارات في مصر لشراء البطاطين للمصريين.



كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أول مرة أطلق فيها حملته "مصر الدفيانة" كان في عهد الإخوان، منوهًا بأن الإخوان حاولوا حرق البطاطين ومنع توزيعها.