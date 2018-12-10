أقدم سجين في مصر: "ظروف ثورة يناير عطلت الإفراج عني"

قال كمال ثابت، أقدم سجين في مصر، إنه دخل السجن وعمره 22 عامًا بسبب الثأر، لافتًا إلى أن والدته كانت تشجعه على الثأر لوالده.



وأشار "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، إلى أن الأمن كان على وشك الإفراج عنه عام 2011، ولكن ظروف ثورة يناير عطلت القرار.



وتابع: "الضباط كانوا بيحبوني يعاملوني باحترم وأدب، وكنت أتابع نشرات الأخبار بشكل متواصل داخل السجن"، مستكملًا: "السجن ذُل مهما يكون، وأمي لفت ورايا السجون كلها".

