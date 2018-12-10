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عمرو أديب مشيدًا بـ مجدي يعقوب: "باشا.. ومثال للرحمة"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:51 ص
عمرو أديب مشيدًا بـ مجدي يعقوب: باشا.. ومثال للرحمة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد تبني الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي لحالة طفل أثيوبي ونقله لمركزه في أسوان.

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، بتصرف الدكتور مجدي يعقوب، قائلا: "باشا، ومثال للرحمة والإنسانية"، مؤكدًا أن مثل تلك التصرفات هى التي تقوي العلاقات بين الدول، وتزيل أي توترات.

وأوضح أن الطفل الأثيوبي كانت حالته حرجة، وصمم يعقوب على نقله إلى مركزه في أسوان، وتم إجراء جراحتين للطفل، وأصبح بحالة جيدة، وغادر إلى بلده.
المزيد عن: مجدي يعقوب عمرو أديب توك شو أخبار مصر أثيوبيا
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