الجيش اللبناني يعلن جاهزيته الكاملة على حدود إسرائيل

وأضاف البيان أن وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة "على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".

وكانت المنطقة الحدودية شهدت اليوم الأحد توتراً بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بعد استئناف إسرائيل أعمال الحفر قرب بلدة ميس الجبل الحدودية للكشف عن أنفاق محتملة لـ "حزب الله".





وقال مصدر محلي، إن الجيش الإسرائيلي استأنف اليوم أعمال الحفر قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، بمحاذاة الخط الأزرق، وهو الخط الحدودي المؤقت الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان صيف العام 2000، في إطار عملية "درع الشمال" التي تستهدف البحث عن أنفاق محتملة لـ "حزب الله".





وأضاف المصدر إن المنطقة تشهد استنفاراً عسكرياً على جانبي الحدود، حيث استقدم الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى موقع الحفر، فيما سُجل تحليق لطائرات الاستطلاع.