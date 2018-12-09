درة تكشف عن الأمنية التي كانت تريدها من عبدالحليم حافظ
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:51 ممريم الشريف
قالت الفنانة التونسية درة، إن ممثلات الزمن الجميل محظوظين بغناء المطرب الكبير عبدالحليم لهم، لافتة إلى أنها لو كانت ممثلة في هذه الفترة كانت تتمنى يغنى لها "أنا لك على طول، أو "أهواك".
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عمرو الليثى المعروض على قناة النهار، أن أفلام عبد الحليم كلها رائعة حتى آخر فيلم قدمه وهو "أبى فوق الشجرة".
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عمرو الليثى المعروض على قناة النهار، أن أفلام عبد الحليم كلها رائعة حتى آخر فيلم قدمه وهو "أبى فوق الشجرة".
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