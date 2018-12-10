وزير الاتصالات: الحكومة التقليدية ستنتهي في العاصمة الإدارية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن حاليًا في العالم أجمع أصبح يعيش في المنظومة الرقمية اكثر من الواقع التقليدي، ومن ثم لا بد من خلق سياج تشريعي يحمي المواطن خلال تواجده بهذه المنظومة، سواء كان للتواصل أو التجارة أو إتمام عمليات بيع وشراء.



وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي على فضائية "روسيا اليوم"، أننا نسعى لإصدار قانون حماية البيانات، الذي يضمن حماية وسرية البيانات الشخصية للمواطن، وتم إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، ونحن الآن بصدد إعداد لائحته التنفيذية، وهناك خطة لإصدار قانون لحماية أطراف منظومة التجارة الإلكترونية، وهذا يهدف لحماية المواطن في كافة ممارسته للحياة على الواقع السبرالي.



وتابع، أن وزارة الإتصالات تقوم بخطة بالتعاون مع كافة الوزارات للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فهو ليس إنتقال جغرافي فقط، وإنما نقله نوعية في طريقة العمل الحكومي، ولابد من إنشاء منظومات رقمية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، فالشكل الحكومي التقليدي بدفاتره وملفاته الضخمة سوف ينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتكون هناك حكومة رقمية متشاركة على الوضع السبرالي وتتبادل معلوماتها وبيانتها وتتواصل وتتكامل من خلال المنظومة الرقمية.



وأوضح، أن هناك مشروع ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة وهو مدينة المعرفة، وهو مشروع وآلية لدفع عجلات التنمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على بناء منظومة بحثية متميزة في مجالات متعددة.

