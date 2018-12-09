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كواليس جلسة تصوير أغنية "لعلمك" لمحمد فهيم وشروق الشريف (فيديو)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:44 م
كواليس جلسة تصوير أغنية لعلمك لمحمد فهيم وشروق الشريف (فيديو)
محمد فهيم وشروق الشريف
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سارة إبراهيم
 

خضع الفنان محمد فهيم والمطربة شروق الشريف، لجلسة تصوير جديدة، استعداداً لطرح أغنيتهما "لعلمك"، عبر إحدى إذاعات الراديو، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، نهاية الشهر الجاري.


"لعلمك" هي التجربة الأولى لمحمد فهيم في الإنتاج الفني، والأغنية من كلمات وألحان محمد فهيم وشروق الشريف، وتوزيع "فهيم"، وقام بالتصوير الفوتوغرافي لجلسة التصوير سمير عز.


يذكر أن "فهيم" بجانب نجاحه كممثل، خاصة بتجسيد شخصية "سيد قطب" في مسلسل "الجماعة 2"، هو مطرب بفرقة "أيامنا الحلوة"، واشتهر بتجسيد شخصية الفنان الراحل إسماعيل يس، وغناء مونولوجات له، ببرنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس.

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