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درة: فاتن حمامة قدوتي.. وعمر الشريف أجمل رجل في السينما

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:46 م
درة: فاتن حمامة قدوتي.. وعمر الشريف أجمل رجل في السينما
درة
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مريم الشريف
 
أكدت الفنانة التونسية درة، أنها عاشقة لأفلام الأبيض والأسود، مشيرة إلى أن فاتن حمامة تعد قدوة لها ولجيلها، لكن لا تحاول تقليدها.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى المعروض على قناة النهار، أنها تحب كثيرا الفنان عمر الشريف، والذى تراه أجمل رجل فى السينما، لافته إلى أنها لو كانت ممثلة فى الستينات لكانت إختارت العمل أمام "الشريف".
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