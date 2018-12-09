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أقدم سجين مشيدًا بالسيسي: "يستاهل يكون رئيسًا لمصر طول العمر"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:48 م
أقدم سجين مشيدًا بالسيسي: يستاهل يكون رئيسًا لمصر طول العمر
كمال ثابت
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أمنية فوزي
 
أشاد كمال ثابت، أقدم سجين في مصر، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "راجل محترم ويستاهل كل خير، ويستاهل يقود مصر ويكون رئيسها طول العمر".

وأوضح "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أن أحد الأشخاص قتل والده وحاول أن يأخذ بثأره ولكنه لم يتوف وحكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهمة الشروع في قتل قاتل والده، ثم قامت هذه العائلة بقتل عمه، وأخذ بثأر عمه وحكم عليه بالسجن، لافتًا إلى أن مجموع الأحكام القضائية ضده بلغت 65 عامًا.

وقال إنه استخدم ملعقة للثأر من قاتل والده بضربه في رقبته بعد الخروج من المسجد داخل السجن.
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