أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 9/12/2018 في محافظة القليوبية
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:43 ممحمد نبيل
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
محافظ القليوبية يفتتح فعاليات مبادرة "بنها حلوة بينا".. ويوجه بالعمل الجاد وتكثيف الأنشطة التعليمية
وجه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية،بضرورة العمل والاستعداد بشكل جاد لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار 2019 عاما للتعليم، وتكثيف الأنشطة والمبادرات التعليمية وتطوير المؤسسات المتعلقة بالتعليم بمختلف ارجاء المحافظة وادارتها التعليمية ومدارسها، مشيدًا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجهوده المبذولة في تطوير التعليم ومشيدا بالمشروعات المفتتحة بالمحافظة واخرها افتتاح المدرستين اليابانية والدولية بالعبور.
حبس مزارع ووالده سنة وكفالة 300 جنيه لاتهامهما بالتعدي علي موظف بكهرباء بنها
وقضت محكمة جنح مركز بنها بحبس مزارع ووالده سنة وتغريمه كفالة 300 جنيه،لإتهامهما بالتعدي علي موظف بكهرباء مركز بنها بالسكين وإصابته بجرح في يده اثناء تادية عمله في القضية المقيدة برقم 26822 لسنة 2018.
محافظ القليوبية يفتتح فعاليات مبادرة "بنها حلوة بينا".. ويوجه بالعمل الجاد وتكثيف الأنشطة التعليمية
وجه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية،بضرورة العمل والاستعداد بشكل جاد لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار 2019 عاما للتعليم، وتكثيف الأنشطة والمبادرات التعليمية وتطوير المؤسسات المتعلقة بالتعليم بمختلف ارجاء المحافظة وادارتها التعليمية ومدارسها، مشيدًا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجهوده المبذولة في تطوير التعليم ومشيدا بالمشروعات المفتتحة بالمحافظة واخرها افتتاح المدرستين اليابانية والدولية بالعبور.
حبس مزارع ووالده سنة وكفالة 300 جنيه لاتهامهما بالتعدي علي موظف بكهرباء بنها
وقضت محكمة جنح مركز بنها بحبس مزارع ووالده سنة وتغريمه كفالة 300 جنيه،لإتهامهما بالتعدي علي موظف بكهرباء مركز بنها بالسكين وإصابته بجرح في يده اثناء تادية عمله في القضية المقيدة برقم 26822 لسنة 2018.
إحباط ترويج 93 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في القليوببة
كما أحبطت مباحث التموين بالقليوبية، ترويج أكثر من 93 طنًا من الدقيق المدعم بالسوق السوداء بدائرة قسم العبور،تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
كما أحبطت مباحث التموين بالقليوبية، ترويج أكثر من 93 طنًا من الدقيق المدعم بالسوق السوداء بدائرة قسم العبور،تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.