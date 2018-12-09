ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 9/12/2018 في محافظة القليوبية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:43 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 9/12/2018 في محافظة القليوبية
أهم أخبار محافظة القليوبية اليوم
طباعة
محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:

محافظ القليوبية يفتتح فعاليات مبادرة "بنها حلوة بينا".. ويوجه بالعمل الجاد وتكثيف الأنشطة التعليمية
وجه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية،بضرورة العمل والاستعداد بشكل جاد لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار 2019 عاما للتعليم، وتكثيف الأنشطة والمبادرات التعليمية وتطوير المؤسسات المتعلقة بالتعليم بمختلف ارجاء المحافظة وادارتها التعليمية ومدارسها، مشيدًا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجهوده المبذولة في تطوير التعليم ومشيدا بالمشروعات المفتتحة بالمحافظة واخرها افتتاح المدرستين اليابانية والدولية بالعبور.

حبس مزارع ووالده سنة وكفالة 300 جنيه لاتهامهما بالتعدي علي موظف بكهرباء بنها
وقضت محكمة جنح مركز بنها بحبس مزارع ووالده سنة وتغريمه كفالة 300 جنيه،لإتهامهما بالتعدي علي موظف بكهرباء مركز بنها بالسكين وإصابته بجرح في يده اثناء تادية عمله في القضية المقيدة برقم 26822 لسنة 2018.

إحباط ترويج 93 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في القليوببة
كما أحبطت مباحث التموين بالقليوبية، ترويج أكثر من 93 طنًا من الدقيق المدعم بالسوق السوداء بدائرة قسم العبور،تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 12:00:03 AM