زي النهاردة بتاريخ 10-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 10-12-2018





أحداث





1520 - مارتن لوثر يقوم بإحراق مرسوم كنسي بطرده من الرحمة عقابًا له على معارضته لسلطة الكنيسة، واعتبرت هذه الخطوه خطيرة ساهمت بابتعاده عن الكنيسة الكاثوليكية.





1901 - بدء تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى.





1902 - افتتاح الخزان التابع لسد أسوان في مصر.





1948 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.





1949 - جيش التحرير الشعبي الصيني يبدأ بمحاصرة مدينة تشنغدو في بر الصين الرئيسي حيث يعقد الكوميانتغ، مما اضطر الرئيس الصيني شيانج كاي شيك وحكومته إلى الانسحاب إلى جزيرة تايوان، وذلك أثناء الحرب الأهلية الصينية.





1953 - رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يتسلم جائزة نوبل في الأدب.





1963 - خليفة عبد الله حسن خليفة، ثائر من عدن (1945 - 2007)، نفذ عملية فدائية بتفجير قنبلة في مطار عدن، في إطار الكفاح ضد الاحتلال البريطاني، أسفرت عن إصابة المندوب السامي البريطاني (تريفاسكس) بجروح ومصرع نائبه القائد جورج هندرسن، كما أصيب أيضاً بإصابات مختلفة 35 من المسؤولين البريطانيين وبعض وزراء حكومة اتحاد الجنوب العربي.





1984 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر اتفاقية مناهضة التعذيب.





1992 - منتخب قطر لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج المقامة في دولة قطر.





1995 - انسحاب الجيش الإسرائيلي من نابلس تنفيذًا لبنود اتفاقية أوسلو.





2006 - المعارضة اللبنانية تنظم اعتصام شعبي ضد الحكومة يعتبر الأكبر في تاريخ لبنان بوسط بيروت حيث قدرت الوكالات الرسمية عدد المتظاهرين بأكثر من مليون شخص.





2007 - الإعلان عن تشكيل هيئة البيعة السعودية والتي أسسها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 20 أكتوبر 2006، وقد اختير الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لها.





2009 - الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري تحصل على ثقة مجلس النواب بأغلبية 122 صوت من أصل الحضور، بينما امتنع نائب عن التصويت وحجب نائب آخر الثقة عن الحكومة، وغاب عن جلسة الثقة أربعة نواب.





2014 - مقتل الوزير الفلسطيني زياد أبو عين؛ إثر قمع القوات الإسرائيلية لمظاهرة بقرية ترمسعيا برام الله.





2016 - مقتل 38 شخصاً وإصابة 166 آخرين جراء تفجيرين انتحاريين في بشكطاش وسط مدينة إسطنبول التركية.





2016 - مقتل 160 شخصًا وجرح أكثر من مئتين آخرين بحادث انهيار سقف كنيسة بمدينة أويو في ولاية أكوا أيبوم بجنوب نيجيريا.





مــــــــواليـــــــــــد





1394 - الملك جيمس الأول، ملك إسكتلندا.





1815 - آدا لوفلايس، عالمة رياضيات إنجليزية.





1830 - إيميلي ديكنسون، شاعرة أمريكية.





1851 - ملفل ديوي، صاحب تصنيف ديوي العشري.





1870 - أدولف لوس، معماري نمساوي.





1891 - نيلي زاكس، شاعرة ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.





1907 - لوسيان لوران، لاعب كرة قدم فرنسي.





1914 - دوروثي لامور، ممثلة أمريكية.





1934 - هوارد تيمن، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.





1938 - فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري السابق.





1941 - ساكاموتو كيو، مغني ياباني.





1944 - أندريس برزينش،سياسي و رئيس جمهورية لاتفيا الثامن.





1948 - أبو العباس، قائد سياسي فلسطيني.





1957 - مايكل كلارك دانكن، ممثل أمريكي.





1960 - لوسي، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.





1967 - ماجد الكدواني، ممثل مصري.





1977 - إيمانويل الشريكي، ممثلة كندية.





1979- خالد الشيباني ؛ شاعر ومؤلف مصري.





1980 - حليمة بولند، مذيعة كويتية.





1980 - مساري، مغني كندي من أصل لبناني.





1981 - فابيو روتشيمباك، لاعب كرة قدم برازيلي.





1982 - محمود العسيلي, مطرب وممثل مصري.





1983 - مهدي كريم، لاعب كرة قدم عراقي.





1985 - تريسور مبوتو، لاعب كرة قدم كونغولي.





وفيـــــــــــات





861 - أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، خليفة عباسي.





1037 - ابن سينا، طبيب وفيلسوف مسلم.





1198 - ابن رشد، فيلسوف أندلسي.





1865 - الملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا.





1867 - ساكاموتو ريوما، ثوري ياباني.





1896 - ألفرد نوبل، مهندس وعالم كيمياء سويدي وصاحب جائزة نوبل.





1936 - لويجي بيرانديلو، كاتب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1934.





1961 - كاظم السوداني، شاعر عراقي.





1971 - طه الفشني، قارئ قرآن ومنشد مصري.





1976 - الأميرة فتحية، ابنة فؤاد الأول ملك مصر.





1996 - فارون يونغ، مغني أمريكي.





2005 - ريتشارد بريور، ممثل أمريكي.





2006 - غريب محمود، ممثل مصري.





2010 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.





2012 - عياض الدين أحمد، رئيس بنغلاديش.





2014 - زياد أبو عين، وزير فلسطيني.





2017 - أبو بكر سالم، مغني سعودي.





أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبـــــــــــات





اليوم العالمي لحقوق الإنسان.





يوم الدستور في تايلاند.





يوم تقديم جائزة نوبل للفائزين بها.