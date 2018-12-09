عاجل.. مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدة، قبل قليل، إثر انهيار عقار بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية.



تلقت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بالاسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال بلاغا بشأن سقوط عقار رقم 10 شارع وادى النطرون بمنطقة غيط العنب، وعلى الفور انتقل رئيس الحى للعقار وبحضور كلا من حكمدار وسط اللواء عبد الفتاح ابراهيم، والعميد مأمور قسم كرموز محمد الشناوي، والأجهزة الأمنية، ووجود قوة من الحماية المدنية ووحدة الإسعاف.



وتبين من المعاينة أن العقار دور أرضي و3 طوابق علوية، عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية، مما أدى إلى سقوط سقف حجرة الدور الثالث حتى الدور الأرضي، ونتج عن سقوط العقار، ومصرع طفلة تُدعى "وعد.و.ح" وإصابه سيدة، وتم نقلها للمستشفى الميري.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة كرموز برقم 5108 إداري كرموز، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.