ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:41 م
عاجل.. مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)
انهيار عقار في الإسكندرية
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدة، قبل قليل، إثر انهيار عقار بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية.

تلقت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بالاسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال بلاغا بشأن سقوط عقار رقم 10 شارع وادى النطرون بمنطقة غيط العنب، وعلى الفور انتقل رئيس الحى للعقار وبحضور كلا من حكمدار وسط اللواء عبد الفتاح ابراهيم، والعميد مأمور قسم كرموز محمد الشناوي، والأجهزة الأمنية، ووجود قوة من الحماية المدنية ووحدة الإسعاف.

وتبين من المعاينة أن العقار دور أرضي و3 طوابق علوية، عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية، مما أدى إلى سقوط سقف حجرة الدور الثالث حتى الدور الأرضي، ونتج عن سقوط العقار، ومصرع طفلة تُدعى "وعد.و.ح" وإصابه سيدة، وتم نقلها للمستشفى الميري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة كرموز برقم 5108 إداري كرموز، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
عاجل.. مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)
عاجل.. مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)
عاجل.. مصرع طفلة وإصابة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)
المزيد عن: محافظة الاسكندرية عقار الاسكندرية عاجل خبر عاجل انهيار عقار الاسكندرية اليوم الاسكندرية اخبار مصر اليوم اخبار محافظة الاسكندرية اخبار عاجلة اخبار الاسكندرية اليوم أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 12:00:03 AM