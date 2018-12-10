الطالع الفلكى الإثنين 10/12/2018..أرضَك الزّرَاعِيّة!

**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الواحدة و40 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الواحدة و48 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





*اليوم 1 كهيك قبطى، 10 كانُون أوّل رُومى ، 2 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (لمّا الواحد يعيش فبيتُه يحسّ بنعمة الحياة)- طَبْ ومَتْجَوّزْتِشْ بنت عمّك ليه وكوّنْتُو أسرة؟(عبد المنعم مدبولى من فيلم أصعب جواز-1970)

*القمر فى الجدى"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة ، سيريس ، نجم ألفا ، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة، تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه- أمشير- برمهات- برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





كَا- حَرْ- كَا تعنى (نفسٌ مع نفس) أو بمعنى رَجُلٌ مَعَ إمْرَأة ، يشتهر هذا الشهر بإسم عيد إجتماع الأجساد عند الفراعنة فاليوم يبدأ الشهرالأخير من مُوسم غمر مياه النّيل لأراضى مصر الخصبة وخلال هذا الشهر تكون أرض مصر مُستعدة لإستقبال البذور، وبالتوازى فالقوى الكونيّة تساعد وتعمل على جعل أجساد النساء المصريات أكثر مُلاءمة وإستعداداً لإستقبال بذورأزواجهنّ الرّجال فى هذا الشهر بالذات تماماً مثل أرض مصر الزراعية ويكون المولود الناتج من هذا التلقيح قوياً ومسعوداً بمشيئة الله تَعَالى تماماً مثل المزروعات التى تُزرع فى هذا الوقت ومادام المصرى إبن البيئة فبالضرورة يكون جسده متفاعلاً مع الأرض والنيل والطقس خاصةً مع قِصَرْ فترة النّهاروطول فترة الليل(كيهاك فطارك عشاك) فتكون فرصة النشاط الزوجى مُنَاسِبَة أكثرمن أى شهرٍ آخر وأكثر كفاءةً للزوجيْن، تسعة أشهر من هذا الشهر بعد أن تكون قد بَذَرْتَ بذورك الحلال فى أرض-جسد زوجتك بالتوازى مع أرض النيل، تكون ولادة المولود بمشيئة الله تَعَالى فى شهر سبتمبر وهو موعد فيضان النيل والذى يكون مواليده لهم عقول مُتعطّشة للعلم والمعرفة وتمتص العلوم بسرعة توازى سرعة إمتصاص أرض مصر لماء فيضان النيل ، لذلك غالباً يكون مولود سبتمبرولدً نابهاً ذكيّاً وغالباً طبيب فى ثقافة قدماء المصريين شرط أن تضع بذورك خلال شهرىّ هاتور أو كهيك، على ذلك قام الفراعنة بجعل رمز هذا الشهر العِجْل أبيس رمز الفحولة والتّناسل مثلما كان الشهر الفرعونى الفائت رمزه البقرة المصرية حَتْ حُور رمز الأنوثة لتشجيع الجِنسَيْن وشحذ همّتهم على الزّواج، ولا عيْب فى ذلك طالما بالحلال.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: مهما كان العمل الذى تقوم بأدائه فاحرص على فحصه مرتيْن بنفسك ، ربّما وجدت عيباً عند فحصك للمرة الثالثة، درهم وقاية.





برج الثور: المواقف الصعبة غالباً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجوزاء: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مسافات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج السّرطان: كلمة طيبة حنونة واحدة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكرذلك عندما تقوم بالوساطة لإصلاح متخاصميْن أوتهدئة الخواطرلشخص يهمّك.





برج الأسد: لاتقبل وظيفة أومُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب،وضعك لإصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّر عليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج العذراء: ليس وقت الإتفاقات فى ظل إرتباك ولعثمة ،إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع حتى لاتورّط نفسك.

برج الميزان: إنتبه للسانك فقد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين وتكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً، لاتصنع عداوات لا لزوم لها.





برج العقرب: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج القوس: قم بالعدّ حتى عشرة أومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الجدى: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد،لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر،إضحك للدنيا تضحكلَكْ.





برج الدّلو: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.



