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وكالة الأنباء السورية تحذف تقريرا عن هجوم بمطار دمشق

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:39 م
وكالة الأنباء السورية تحذف تقريرا عن هجوم بمطار دمشق
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أصدرت وكالة الأنباء العربية السورية "سانا" التي تديرها الدولة، تقريرًا اليوم الأحد قالت فيه إنّ الدفاعات الجوية السورية اعترضت أهدافا للعدو حول مطار دمشق الدولي، لكن في وقت لاحق من يوم الأحد قالت إنّ الهجوم لم يحدث.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت الوكالة السورية في تقريرها الأولي "إن دفاعاتنا الجوية اعترضت الأهداف الجوية للعدو في محيط مطار دمشق الدولي في جنوب دمشق".

 

ثم قامت الوكالة في وقت لاحق بإزالة التقرير من موقعها على الإنترنت، وفي وقت لاحق ، نقلت عن مصدر في مطار دمشق الدولي قوله "لم يكن هناك أي هجوم على المطار وكانت حركة الطيران طبيعية".

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حربى مقره في المملكة المتحدة، إنه كان هناك إطلاق نار بالقرب من المطار، وقال البيان "تمّ سماع أصوات انفجارات عديدة في ضواحي دمشق أثناء إطلاق الدفاعات الجوية على مقربة من المطار"

 

وقال المرصد، إن طبيعة الأهداف غير واضحة.

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