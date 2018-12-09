درة: لا أدعي الكوميديا..ولكنني من عشاقها
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:36 ممريم الشريف
كشفت الفنانة التونسية درة، عن مدى عشقها للأعمال الكوميدية، لافتة إلى أنها لا تدعي أنها ممثلة كوميدية.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنها قدمت كوميديا في فيلمي "بابا" مع أحمد السقا، و"تصبح على خير" مع تامر حسني.
وتابعت قائلة: "أصدقائي بيقولو لي أني دمي خفيف، وإني بضحكهم".
وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنها قدمت كوميديا في فيلمي "بابا" مع أحمد السقا، و"تصبح على خير" مع تامر حسني.
وتابعت قائلة: "أصدقائي بيقولو لي أني دمي خفيف، وإني بضحكهم".
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