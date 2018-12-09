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وزير الإتصالات: نتعاون مع "الأوقاف" لتدريب الدعاة على استخدام التكنولوجيا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:45 م
وزير الإتصالات: نتعاون مع الأوقاف لتدريب الدعاة على استخدام التكنولوجيا
الدكتور عمرو طلعت
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رقية جمال
 
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه إلتقى نظيره الروسي في مؤتمر الإتصالات الدولي في أكتوبر الماضي، وتم الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون وأهم محاور هذا التعاون والتى تتمثل في الألعاب الرقمية وتطبيقات المحمول في المجالات البنكية والتدريب والأمن السبرالي، ومايستجد يتم تبادل الخبرات حوله.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي على فضائية "روسيا اليوم"، أنه سيوجه دعوة لوزير الاتصالات المصري لزياة مصر خلال العام الماضي، لتفعيل هذه الإتفاقية.

على جانب اخر، أوضح أنه ألتقى بوزير الأوقاف المصري، وتم الإتفاق على أوجه التعاون وميكنة أعمال وزارة الأوقاف ودولاب الاعمال فيها، وحصر أراضي الاوقاف والتأكد من خلوها من التعديات، وهي كثيرة ومتعددة ومترامية الاطراف، إلى جانب تدريب الدعاة على كيفية إستخدام تكنولوجيا المعلومات للدعاة الرجال والواعظات، حتى يكونوا الدعاة عصرين قادرين على التعامل مع مقتضيات العصر.
المزيد عن: وزير الاتصالات مصر روسيا اليوم توك شو الدكتور عمرو طلعت الأوقاف أخبار مصر
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