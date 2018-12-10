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اليوم.. معارضة منتصر الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
اليوم.. معارضة منتصر الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين.

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى  المقدمة من المتهمين  على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء".

وكانت المحكمة قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا.
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