روشتة صحية.. 7 أطعمة لمحاربة صقيع الشتاء





ما أن يدخل الشتاء حتى تنتشر أمراض عدة، أبرزها الإنفلونزا ونزلات البرد، الأمر الذي يدفع كثيرين للبحث عن أطعمة تساعدهم على مكافحة هذه الأمراض، فضلا عن منحهم بعض الدفء.

لذا تستعرض "الفجر" ، فيما يلي، أبرز الأطعمة التي تعمل على مجابهة أمراض الشتاء المعروفة، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم.





1- العسل.. وهو مادة غنية بمضادات الأكسدة، ويلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان ومده بالدفء والطاقة. وينصح الخبراء بالعسل باعتباره مقاوما للعديد من أنواع البكتيريا الضارة.





2- البيض غني بالبروتينات، وينصح الأطباء به كواحد من أفضل الأطعمة لفطور شتوي صحي، إذ إنه يرفع حرارة الجسم الداخلية ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالواجبات اليومية.





3- إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين د، حيث تصبح فترة النهار في فصل الشتاء قصيرة جدا ، ويكون من النادر الخروج والتعرض للشمس، نظرا لظروف العمل والوقت المزدحم، أو يفضل البعض المكوث في المنزل أيضا، ويتسبب ذلك في نفص فيتامين د، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي عليه خلال هذا الموسم الشتوي، ومن هذه الأطعمة الغنية بفيتامين د، الأطعمة البحرية وأهمها السلمون، والذي يساعد في الحفاظ على الحالة المزاجية مستقرة وهادئة.





4- تناول الفواكه والخضروات متعددة الألوان، لقدرتها على تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وتحتوي هذه الأطعمة على الفيتامينات، العناصر الأساسية والمواد الكيميائية النباتية التي تحمي من الأمراض، كتناول الجزر، القرنبيط، السبانخ، الفلفل الحلو، التفاح والرمان وغيرهم، لتصبح حياتك صحية.





5- ينصح بتناول هذه الكربوهيدرات للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، ومن الأطعمة الغنية بها الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج.





6- كما ينصح بتناول الجزر، لاحتوائه على فيتامين على فيتامين (أ)، ويساعد على مكافحة الأمراض المنتشرة خلال هذه الفترة من العام، ويعتبر مضادا للأكسدة، وتحتوي كل 100 غرام من الجزر على 41 سعرة حرارية، مما يجعله مصدرا مهما للدفء.





7- الكركم، حيث يأتي بالخصائص المضادة للبكتريا الجيدة، وبإضافته للنظام الغذائي يساعد على الحماية من الأمراض المعدية في موسم الشتاء ويحافظ على الصحة بشكل عام.



