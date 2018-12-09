جينا سليم: "حقق حلمك وامشي ورا هدفك.. مافيش حاجة اسمها الوقت فات "

نشرت قناة الـ"يوتيوب" الخاصة بمجموعة "TEDx Talks"، فيديو من المقابلة الخاصة بالفنانة والإعلامية جينا سليم.

وتحدثت "جينا" خلال الفيديو عن بداية حبها للتمثيل وعملها في المجال الإعلامي بجانب مهنتها الأساسية كطبيبة نفسية

‎ ‏وهذا النجاح المشرف لم يأت بسهولة ‏لقد واجهت "جينا" العديد من الصعوبات حيث أنها واجهت المشاكل في حياتها الشخصية منها عدم الإنجاب ومشاكل أخرى عديدة لكنها رغم الصعوبات تحملت ‏واجتهدت ‏من أجل الوصول إلى القمة ‏.

وأشارت إلى أهمية حب الذات والاصرار على الهدف للوصول إليه

وأضافت "جينا"، "اسمعي صوتك وماتخليش حاجة أو شخص يقف قدام حلمك وهدفك وطموحك، أنا كان نفسي أبقى ممثلة وأتقالي الوقت عدا ".

مؤخراً ظهرت د.جينا على الشاشة كمقدمة لبرنامج قعدة ستات المذاع على قناة اليوم على شبكة أوربت، ويشارك د.جينا سليم في تقديم البرنامج الإعلاميتان رنا عرفة ومروة صبري والفنانتان أميرة فراج وديانا هشام، ويهتم البرنامج بتناول المواضيع الاجتماعية وقضايا المرأة والفن . كما تشارك الإعلامي عمرو عبد الحميد تقديم فقرة أدم وحواء ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة Ten.

وكانت جينا قد بدأت انطلاقتها على الشاشة هذا العام من خلال 3 أعمال في موسم رمضان 2018، حيث لعبت في مسلسل عزمي وأشجان دور جينيفر التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس في مسلسل الرحلة مع النجم باسل الخياط، كما شاركت مع النجمة يسرا في مسلسل لدينا أقوال أخرى بدور طبيبة نفسية.

جينا سليم هو الاسم الفني لـد. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية، وتسعى جينا سليم لزيادة وعي الجمهور بالأبعاد النفسية للشخصيات في السينما والدراما، وذلك من خلال حملة بعنوان سايكسينما أطلقتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لتناقش وتحلل الأبعاد النفسية لنجوم عالميين في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، ويعتبر هذا هو الأساس العلمي الذي قامت عليه موهبتها الفنية.