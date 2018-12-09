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سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الأحد 9/12/2018

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:20 م
سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الأحد 9/12/2018
سعر الدولار فى نهاية التعاملات
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الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد، ليظل سعر الدولار عند نفس مستوي إغلاقة يوم الأربعاء الماضي، واختلف سعر الدولار من بنك إلى أخر، وفى السوق الموازي واصل سعر الدولار استقراره مع استمرار العمل داخل الجمارك بسعر الدولار الجمركي الذى تم تحريرة للسلع الأستفزازية.

وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك العامة والخاصة:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
17.79  جنيه للشراء
17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول
17.87 جنيه للشراء 
17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.86  جنيه للشراء
17.96  جنيه للبيع

سعر الدولار فى السوق الموازي
سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.

سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الأحد 9/12/2018
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