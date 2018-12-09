باحث سعودي: سياسات قطر أحدث شرخًا في مجلس التعاون الخليجي

قال الباحث السعودي في العلاقات الدولية، سالم اليامي، إن السياسات والنهج القطري الذي استمر لعقدين من الزمان أحدث شرخاً في وحدة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الرؤية الكويتية تحت قيادة الشيخ الصباح اتستمت بالحكمة وسعت لإزالة المؤثرات الإعلامية لتجهيز مسارات سياسية أخرى.





وأضاف اليامي خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الدعوة لوقف الحملات الاعلامية بين الدول الخليجية تواجهها مشكلة جديدة وهي "وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي نقلت الصراع إلى مستوى آخر من الإعلامي إلى الاجتماعي، وهو ما ألقى بظلاله على المسارات السياسية لحل الأزمة.



