عرض "الدور على مين؟" النسخة العربي من البرنامج الكوميدي

يبدأ عرض البرنامج الجديد، الدور على مين ؟، وهو النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانيا " Whose Line Is It Anyway"، الذي يقدّم بـ 11 نسخة حول العالم ويقدمه نجوم بكل اللغات علي قناة TeN من السبت 15 ديسمبر المقبل الساعة 10 مساء، والي يقدمه ، الفنان سامح حسين مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب.

"الدور على مين؟" عبارة عن مجموعة من اللاعبين هم بالأساس ممثلين يتنافسون في مجموعة من الألعاب، التي تعتمد على الخيال والارتجال، من خلال تلك الألعاب والمواقف المفاجئة ، وغير المنطقية، التي يضعها أمامهم النجم سامح حسين، ليجسدوها في مواقف تمثيلية وغنائية، من خلال كل لعبة، تنفجر الكوميديا المعتمدة على المواقف الارتجالية أمام الجمهور في الاستديو.

وفي أولي حلقات البرنامج، سيكون الجمهور علي موعدٍ مع 4 لاعبين من المواهب الكوميدية الشابة، أوزو، وهو أحد أبطال تياترو مصر، وبيومي أفندي و مروة صباحي، من أبطال مسرحية 1980 وإنت طالع، و تياترو مصر، وشريف حسني، أحد أبطال مسرحية 1980 وإنت طالع، ووليد عبد الغني، وهو أحد أبطال مسرحية 1980 وإنت طالع، كما شارك في فيلمي اشتباك وفوتو كوبي.

برنامج "الدور على مين؟" يعرض مساء كل سبت الساعة 10 مساء على TeN، وهو من إنتاج شركة جلوبال برودكشن، Global Productions، بترخيص من شركة "هات ترايك إنترناشيونال" Hat Trick International، الإنجليزية، صاحبة الاسم التجاري، وهو البرنامج، الذي استطاع أن يحتفظ بتصدره التقييم لعشر سنوات متصلة، كأقوى برنامج كوميدي ساخر يعرض في أغلب القنوات المحلية، حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز تقديم محتوى ترفيهي كوميدي لخدمة المشاهد في مصر والعالم العربي.