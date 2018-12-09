عاجل.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في ريفر بليت بنهائي الليبرتادوريس (فيديو)
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:17 مالفجر الرياضي
تقدم فريق بوكا جونيورز بالهدف الأول على حساب فريق ريفير بليت في نهائي كأس الليبرتادوريس 2018 والذي جمع بينهما على ملعب البرنابيو في مدريد الإسبانية مساء اليوم.
وتقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول عن طريق المهاجم داريو بينيديتو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
الفيديو بعد قليل
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