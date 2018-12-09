ريكو وعايدة غنيم يتألقان في تعالى بالحب

افتتحت أمس مسرحية تعالى بالحب على مسرح رومانس بوسط البلد في حضور جماهيري كبير وعدد من النجوم والفنانين المطرب خالد محروس والفنان فتحي سعد والسيناريست احمد عاشور والفنان مجدي عبد الحليم بالإضافة لحضور الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون والسيدة الفت العربي والمستشار ناصف فايز.

تألق الثنائي ريكو وعايدة غنيم مع أبطال العرض الفنان عبد السلام الدهشان والفنانة أمال رمزي والمطربة أسرار الجمال والفنان احمد الشاويش مع أبطال تحدى الإعاقة سماح احمد وإسلام تمساح والمسرحية تقدم رسالة أن العمل والكفاح والاجتهاد هو طريق النجاح الوحيد ويعطي أمثلة بمتحدي الإعاقة وإصرارهم على النجاح من تأليف مودي الشاعري وإخراج بلال الشاعر.