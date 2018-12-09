أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الأحد الموافق 9-12-2018





شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول رغبة رئيس الرجاء في إقامة مباراته مع الترجي في الدوحة، غياب سانتوس مدافع الفيحاء عن استعدادات فريقه لمباراة التعاون، مهاجم الهلال يطلب الرحيل عن الفريق في ظل رغبة الجهاز الفني في عدم تواجده.





*الرجاء يفضل لعب السوبر الإفريقي ضد الترجي بقطر





صرح جواد الزيات رئيس الرجاء المغربي، بأنه لم يتلقى أية مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل إجراء مباراة السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.





وقال الزيات لصحيفة "الراية القطرية"، بـإن الكاف يدرس هذا المقترح والفكرة بجدية من أجل لعب المباراة خارج القارة السمراء في تجربة جديدة للكرة الإفريقية".





وعبر الزيات في تصريحاته، عن رغبته في خوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، خارج تونس وأن تكون بالدوحة، معتبرا أن لعب السوبر بالدوحة هو في مصلحة الكرة الإفريقية ويجعل الجماهير تستمتع بمباراة كبيرة مع الترويج والتعريف بالكرة الإفريقية.





*الإصابة تضرب مدافع الفيحاء قبل لقاء التعاون وفحص لتحديد مدة غيابه





غاب الإيطالي نالدو سانتوس، مدافع فريق الفيحاء، عن تدريبات فريقه ضمن الاستعدادات لمواجهة التعاون القادمة.





وفضل الجهاز الطبي للفريق، إراحة سانتوس من المشاركة في المران، بعد معاناته من آلام في الركبة، والتي تستوجب خضوعه للفحص الطبي من أجل تحديد حجم إصابته ومدة غيابه.





ويدخل فريق الفيحاء المباراة وبحوزته 12 نقطة، محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما يسبقه التعاون في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.





*مهاجم الهلال يلبي رغبة جيسوس ويطلب الرحيل





كشفت تقارير صحفية عن تلبية الفنزويلي جيلمين ريفاس، مهاجم فريق الهلال لرغبة الجهاز الفني لـ”الزعيم”، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس.





وأكدت التقارير، أن ريفاس، طلب الرحيل عن صفوف فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحصة تقديمه خطاباً رسمياً للإدارة عن طريق وكيله.





وكانت أنباء ترددت عن طلب المدرب البرتغالي، الاستغناء عن خدمات ريفاس في يناير المقبل، مشيرةً إلى أن الإدارة بدأت بالفعل في البحث عن بديل للمهاجم الفنزويلي.





*إعلان موعد سحب قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين





تسحب بعد غدٍ الثلاثاء قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2018/2019، بمشاركة 64 فريقاً يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد.





وتبدأ مراسم القرعة في السابعة مساءً في فندق ماريوت الرياض بحضور ممثلي الأندية المشاركة.





وأوضحت لجنة المسابقات أن القرعة تأتي بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولية في تصفيات دوري الدرجة الثالثة، وتأهل من خلالها أربعة فرق إلى دور الـ64 من المسابقة.





وجاء على إثر ذلك توزيع الفرق إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي، وسيواجه كل فريق من المستوى الأول والثاني والثالث فريقًا من المستوى الرابع.





وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ64 ستلعب على أرض الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولًا، مبينة أنه سيتم إقامة قرعة لتحديد ملاعب مباريات الأدوار المتقدمة.





*الأهلي يسحب شارة القيادة من عبد الشافي





أكد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي أن المدرب بابلو جويدي هو من اختار من يحمل شارة القيادة في الفريق.





وكتب النفيعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “شارة القيادة المدرب اختار انها تكون مع شيفو .. وتحدثنا معه وان شاءالله بالشتويه بتكون مع سوزا اذا وافق اللاعب والجهاز الفني بدون انتقاص من شيفو”.





وتابع حديثه: “وثانياً استغرب من الهجوم الجارح اللي صاير علي شخصيا وعلى الجهاز الفني واللاعبين .. مره يقولون استقيلوا ومره يقولون فيكم وفيكم .. ترانا مجتهدين ونحب الأهلي ونعشقه لدينا أخطاء مثلنا مثل غيرنا ونسأل الله التوفيق ،، نريد النقد البناء اللي يفيدنا ونستأنس فيه”.





جدير بالذكر فإن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة وذلك بعد 12 جولة.