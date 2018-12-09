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اعتقال 12 عنصراً من داعش حاولوا التسلل لكركوك

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:08 م
اعتقال 12 عنصراً من داعش حاولوا التسلل لكركوك
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وكالات
 
أعلن قائد العمليات الخاصة العراقية الثانية الأحد، القبض على 12 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة كركوك.



وقال اللواء الركن معن السعدي، إن "أفراد جهاز مكافحة الإرهاب ألقوا القبض في عمليتين نوعيتين على 7 عناصر من داعش في عملية أمنية و5 عناصر آخرين منذ الـ26 من الشهر الماضي حتى مساء أمس جرى تتبعهم وفق معلومات استخبارية دقيقه وألقي القبض عليهم"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز".



وأضاف السعدي، أن "هؤلاء كانوا يرمون الاستقرار في المدينة والتخطيط لشن هجمات إرهابية لكن أفراد جهاز مكافحة الإرهاب قاموا بمتابعتهم وإلقاء القبض عليهم".
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