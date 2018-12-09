سبق – السعودية | رئيس الحرس الملكي: 4 أعوام من العطاء والتنمية والشموخ والكرامة

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قال رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري: إن أربعة أعوام من العطاء والتنمية والشموخ والكرامة، اتجهت أنظار العالم بأسره إلى المواقف الحكيمة والرؤيا السديدة، التي جعلت من هذا الوطن محورًا أساسًا له ثقله السياسي والاقتصادي إقليميًّا وعالميًّا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبمساعدة عضيده سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ.



وأضاف: "يجب أن يستشعر من يعيش على تراب هذا الوطن قيمة التقدم والأمن والاستقرار الذي ننعم فيه وبالرغم من مرور أربعة أعوام منذ مبايعة سيدي ملكاً للمملكة العربية السعودية".



وقال: إنه استطاع خلال هذه المدة القصيرة أن يخطّ بحروفٍ من ذهب اسمه قائداً فذّاً يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه وشعوب العالم العربي والإسلامي، وأن الخطط التنموية الشاملة عمّت أنحاء المملكة.



وأشار إلى أنه ملك أحبَّ شعبه فبادلوه الحب والولاء والوفاء، وهذا ديدن أبناء هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه - مروراً بأبنائه الملوك ـ رحمهم الله ـ .



وتابع: لم يألُ خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ منذ توليه الحكم، جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث زار ـ أيده الله ـ عددًا من المناطق يرافقه سمو ولي العهد، وتأتي هذه الزيارات حرصًا منهما ـ حفظهما الله ـ على دعم التنمية ورفعة المواطن.



المصدر:- صحيفة سبق

