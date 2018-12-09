نفاذ تذاكر حفل هيفاء وهبي والعسيلي في الكريسمس

في إطار دعم وتشجيع حركة السياحة المصرية.. تقيم " ايجيبت كالندر" أو "Egypt Calendar" حفلا غنائيا كبيرا يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري، احتفالا بأعياد الكريسماس داخل فندق هيلتون تاورز هيلوبوليس يحييه كل من النجمة هيفاء وهبي والنجم محمود العسيلي، وذلك لبث رسالة طمأنينة للعالم أجمع بأمن وأمان المقصد السياحي المصري.

ويعد هذا الحفل هو الثاني لـ "Egypt Calendar" بعد الحفل الذي أحياه النجم العالمي جيسون ديرولو والنجم تامر حسني والـ dj العالمي ديفيد فنانديتا والذي أقيم نهاية الشهر الماضي، وتأتي هذه الحفلات ضمن فعاليات الأجندة الترفيهية الفنية والسياحية والرياضية الأضخم بمنطقة الشرق الأوسط والتي تهدف الى جلب أشهر نجوم العالم الي مصر.

أكد "ون ميديا" المنظمة لحفلات "Egypt Calendar" أننا بدأنا الاستعدادات مبكرا لمجموعة الحفلات التي ستقام في مصر علي مدار الفترة القادمة واستغلال بعض المشاهير في الترويج للمقصد السياحي المصري لنرسل من خلالها رسائل عديدة إلي العالم ليرى الواقع المصري بعين الحقيقة وليشهد العالم أجمع قدرة المصريين على صنع البهجة في وطنهم الآمن.

وقال ون ميديا إننا بمثل هذه الأنشطة نفعل ما يتحتم علينا لنعبر به عن عشقنا لوطن وهبنا الكثير، ولن نتنازل عن استعادة مكانة مصر السياحية المرموقة، وكذلك استعادة ضيوف العالم إلينا من جديد، وسوف نبذل كل جهد من أجل ذلك، ولنمنح الفرصة أيضا لزوارنا أن يستمتعوا بالمقاصد السياحية المصرية التي لا يوجد مثلها في العالم.

وأشار إلي أن هذه الحفلات تلقي صدي ايجابي لدي الجماهير من مصر والدول العربية والأجنبية حيث نفذت حميع تذاكر حفل هيفاء والعسيلي عقب فتح باب الحجز في أقل من يومين وقامت النجمة اللبنانية بوضع بوستر لها على حسابها الخاص بـموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ويحمل علامة "sold out" أي أن التذاكر تم بيعها بالكامل، مضيفا أننا نعد لمفاجأة كبري لحفل ليلة رأس السنة والذي من المقرر أن يقام داخل فندق كمبنسكي رويال مكسيم القاهرة الجديدة وسوف نعلن عن تفاصيله قريبا.

وأوضح ون ميديا أن "ايجيبت كالندر" قد وضعت خريطة لتنفيذ سلسلة حفلات ترفيهية وغنائية وترويجية ضخمة تتخطي الـ 18 حفلا يشارك بها عدد كبير من أبرز النجوم العالميين وكبار مطربي مصر والعالم