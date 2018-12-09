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أديب يُطلق حملة "مصر الدفيانة": "الحكومة مش هتعمل كل حاجة"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:15 م
أديب يُطلق حملة مصر الدفيانة: الحكومة مش هتعمل كل حاجة
أديب
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هدى عبدالرازق
 
أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة "مصر الدفيانة" تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، موضحًا أنه يطلق تلك الحملة سنويًا.

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد: "في ناس بردانة، ومصر لازم تبات دفيانة.. طول ما في ناس بتحس، وعايزة تساند عمر ما في حد في مصر هيبات بردان.. استروا الناس".

وتابع: "إحنا أسباب ربنا بيستخدمنا عشان نوصل للناس بطانية، أو جاكت"، لافتًا إلى أن الحكومة "مش هتعمل كل حاجة"، مضيفًا أن هناك خطط لتطوير القرى الأكثر احتياجا، ولكن يجب أن يساعد القادرين مع الدولة.
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