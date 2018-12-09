تأجيل عرض الساعة الأخيرة بـ قرطاج إلى الخميس
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:59 مالفجر الفني
قررت إدارة مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" تأجيل عرض "الساعة الأخيرة" المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ٢٠ للمهرجان، إلى يوم الخميس الموافق ١٣ ديسمبر بدلا من الاثنين الموافق ١٠ ديسمبر.
ومن المنتظر أن يقدم العرض مرتين فى نفس اليوم 13 ديسمبر، على المسرح البلدي بتونس العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرًا، والثانية في تمام السابعة مساء.
وعرض "الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما.
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