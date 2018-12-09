أسعار الذهب في الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد 9/12/2018

استقرت أسعار الذهب في الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن ارتفعت بنحو جنيه واحد، لتواصل تسجيل أعلي مستوي لسعر الذهب في 2018 ، بدعم من ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية أمس والتى تتعطل اليوم في اجازتها الأسبوعية.





وفيما يلى سعر الذهب في السوق المصري:





سعر الذهب عيار 18

534 جنيه





سعر الذهب عيار 21

623 جنيها





سعر الذهب عيار 24

712 جنيهات





سعر الجنيه الذهب

4984 جنيها









يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



