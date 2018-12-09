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"شعبة المحمول": 20 شركة فقط تتحكم في سوق الهواتف المحمولة في مصر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:03 م
شعبة المحمول: 20 شركة فقط تتحكم في سوق الهواتف المحمولة في مصر
وليد رمضان
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داليا الحسين
 
قال وليد رمضان الرئيس السابق لشعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إنه ليس في مصر وكلاء لأي شركة محمول عالمية، موضحًا أن الموجود في مصر مكتب تمثيل للشركات العالمية تتعامل مع موزعين حصرين بشروط معين؛ وهذا مخالف للقانون لأنه لم يعد هناك شفافية أو سوق مفتوح.

وأوضح " رمضان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد أن عدم وجود وكيل من حق أى شخص لديه بطاقة استيراد ومكتب صيانة معتمد من وزارة الصناعة، استيراد أى منتج يريده سواء أبل أو سامسونج أو هواوي، لافتًا إلى أن هناك مجموعة معينة لا يزيدون عن 20 شركة تتحكم في سوق الهواتف المحمولة في مصر الذي يتع يتعدى 35 مليار جنيه سنويًا.

ونوه إلى أن ما يحدث يعد ممارسة احتكارية عالمية تحت مظلة أجهزة الدولة، منوهًا إلى أن شركة " أبل" لديها مكتب تمثل سيرد على جهاز منع الممارسات الاحتكارية حول اتهامها بمخالفة قانون المنافسة.

وأكد أن فتح السوق لاستيراد منتجات " أبل" سيخفض أسعارها على المواطنين، خاصة أن مصر تبيع هذه المنتجات بأسعار عالية للغاية مقارنة مع نظائرها من الدول الأخرى.

يشار إلى أن جهاز منع الممارسات الاحتكارية اتهم شركة "آبل" وموزعيها بمخالفة قانون المنافسة.

المزيد عن: صناعة الهواتف شركات المحمول سوق المحمول المصرى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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