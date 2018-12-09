بـ"الأجنبي والمصري".. طلائع الجيش يفشل في إنهاء عُقدة الـ 14 عامًا أمام الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "السلام" ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم (2018-2019).









وفشل طلائع الجيش في إنهاء العُقدة الأزلية أمام الأهلي، والمتمثلة في عدم تحقيقه أي إنتصار أمام المارد الأحمر طوال 14 عامًا منذ ظهوره الأول في الدوري الممتاز عام 2004، وحتي الموسم الحالي.









وتقابل الأهلي مع طلائع الجيش في 24 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 5 مباريات (2 سلبي – 3 إيجابي)، وسجل لاعبوه 50 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدف فقط.









وكان يأمل طلائع الجيش أن يحل مدربه البلجيكي الجديد لوك إيميل أول مدرب أجنبي في تاريخ النادي، هذه العقدة المُستعصية بالفوز على الأهلي في لقاء اليوم، ولكنه نال ما ناله سابقيه من مدربي الفريق العسكري خلال السنوات الماضية، وحافظ المارد الأحمر على تفوقه التاريخي أمام الطلائع.



