محمد يوسف: أغلقنا ملف الدوري للاستعداد لمباراة جيما الإثيوبي

أبدى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين. وقال إن الفريق استغل الضغط بشكل جيد من بداية المباراة، ونجح في التقدم في الشوط الأول بهدفين.





وأضاف أن الشوط الثاني لم يكن بالتأثير الهجومي المطلوب في إنهاء الهجمات. مؤكدًا أن أهم شيء بالنسبة للأهلي في المرحلة الحالية تحقيق الفوز في كل المباريات والحصول على الثلاث نقاط.





أشار إلى أنه سوف يغلق ملف الدوري بشكل مؤقت بسبب ارتباط الفريق بمباراة الذهاب، يوم الجمعة القادم، أمام جيما بطل إثيوبيا في دورا الـ32 من بطولة إفريقيا، مشددًا على صعوبتها وأهميتها، وخصوصًا أن الأهلي يواجه منافس غامض.





وأوضح يوسف، أن وليد سليمان يعاني من إجهاد بسبب ضغط المباريات. وأنه دائم الحديث إليه، ويمنحه من وقت إلى آخر فرصة لالتقاط الأنفاس. مشيرًا إلى أنه اضطر إلى الدفع به في مباراة الجونة، ولكن اليوم أمام الجيش فضّل منحه قدرًا من الراحة للحفاظ عليه بعدما شارك في الكثير من المباريات.





وأشار إلى أن تعافي محمد هاني من الإصابة كان وراء عودته إلى مركز الظهير الأيمن، مع عودة كريم نيدفيد للمشاركة في خط الوسط، وكلاهما أدى بشكل جيد أمام طلائع الجيش. مؤكدًا أنه لا يبحث تقييم لاعبيه في مباراة أو اثنتين، ولكن بمجموعة من المباريات؛ سواء كان التقييم سلبًا أم إيجابًا.





وفي السياق ذاته، أشاد «يوسف» بظهور الثنائي؛ مؤمن زكريا وباسم علي، أمام طلائع الجيش، وقال إن كلاهما أدى بشكل جيد. وإن سرعة باسم علي تسببت في ركلة الجزاء التي أهدرها مروان محسن. وإن مؤمن زكريا شارك لمدة 10 دقائق، تمهيدًا لزيادتها في الفترة القادمة، حتي يكتسب حساسية المباريات.





وأكّد محمد يوسف، أن سعد سمير سوف بجري أشعة على العضلة الخلفية، غدًا، لتحديد حجم الإصابة. بينما كانت هناك ظروف خاصة وراء غياب كوليبالي عن الأهلي، اليوم، بعدما رزقه الله بمولود.





واختتم المدير الفني المؤقت للأهلي حديثه، بالتأكيد على أن الفريق سوف يخوض مباراة ودية، غدًا الاثنين، دون أن يحدد طرفها.



