عاجل.. الدفع بـ15 سيارة إطفاء وإسعاف للسيطرة على حريق ضخم بـ"مركب عائم" في المنصورة (صور)

اندلع حريق هائل بمركب عائم بمنطقة كورنيش النيل بالقرب من نادي الجزيرة بالمنصورة، مساء اليوم، وهرعت قوات الإطفاء.



وأكد الدكتور عزت السعيد مدير مرفق الإسعاف بالدقهلية، الدفع بـ10 سيارات لنقل المصابين لمستشفى الطوارئ.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في مركب عائم بمنطقة كورنيش النيل بالقرب من نادي الجزيرة، وعلى الفور انتقلت قوات المسطحات المائية والحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.