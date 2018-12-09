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الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:57 م
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
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حازم رفعت
 
قام الأنبا أغاثون، أسقف كرسي مغاغة والعدوة للاقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بزيارة العمدة حسين، عمدة قرية شم القبلية التابعة لمركز مغاغة، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه.

ورافق نيافة الأنبا أغاثون، القمص برنابا إسحق وكيل المطرانية، والقس أبانوب شحاتة سكرتير المطرانية، وبعض آباء قرية دير الجرنوس، وكان في استقباله العمدة حسين وبعض عمد القرى المجاورة، وبعض الشيوخ من الأخوة المسلمين.
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
الأنبا أغاثون يقدم واجب العزاء لعمدة قرية شم القبلية (صور)
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