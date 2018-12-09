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سائقو التاكسي عن قرار محافظ البحر الأحمر منعهم من ارتداء الجلباب: "إحنا صعايدة"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:05 م
سائقو التاكسي عن قرار محافظ البحر الأحمر منعهم من ارتداء الجلباب: إحنا صعايدة
محافظ البحر الأحمر
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هدى عبدالرازق
 
قال عبدالله مبارك، أحد سائقي التاكسي في البحر الأحمر، إن المحافظ قرر منع ارتداء السائقين داخل المحافظة الجلباب في العمل، معربًا عن رفضهم هذا القرار، معقبا: "إحنا صعايدة".

وأشار "مبارك"، خلال اتصال هاتفي برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن هناك سائقين كبار في العمر لا يمكنهم تغيير الجلباب، مضيفً: "إحنا السياح لما بيشفونا بالجلابية بيضحكوا معانا ومش بيضايقوا".

ولفت إلى أن السائقين الذي تعدى أعمارهم 50 عام يرفضون تغيير الجلباب، ولكن السائقين الصغار في السن لا يعترضون على القرار.

ومن ناحيته، اعتبر وائل نجم، محامي، أن قرار محافظ البحر الأحمر مخالف للدستور، الذي كفل حرية المأكل والملبس لكل مواطن، لافتا إلى أن السياح يحترمون الزي المصري، مضيفا: "نقلع الجلابية ونلبس شورت وفانلة وكاب".
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