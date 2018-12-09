الأهلي يعبر طلائع الجيش بهدفي مروان ويرتقي للمركز الخامس بالدوري

حقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي بثنائية نظيفة في شباك طلائع الجيش، في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي، حيث حاولا لاعبو الفريق الأحمر إحراز هدف مبكر، لكنهم واجهوا تصدي مستميت من جانب دفاع الطلائع.





وفي الدقيقة ٨ تلقى أحمد الشيخ تمريرة بينية رائعة من ناصر ماهر وضعته منفردا بمحمد بسام حارس الطلائع، والذي تألق في التصدي للكرة وحرم الأهلي من الهدف الأول للأهلي.





وفي الدقيقة ١٧ وصلت الكرة من دفاع الطلائع على حدود منطقة الجزاء إلى ناصر ماهر الذي سددها قوية فوق عارضة محمد بسام بقليل.





ومرر محمد شريف عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٠ لكن رأسية السولية كانت ضعيفة لتخرج إلى ركلة مرمى للضيوف.





وفي الدقيقة ٢٤ مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، لتمر دون أن تجد من يضعها في المرمى، لتمر بسلام على مرمى الطلائع.





ومع حلول الدقيقة ٢٩ نجح مراون محسن في إحراز الهدف الأول للأهلي بطريقة رائعة مستعلا تمريرة حريرية من محمد شريف ليهز شباك الطلائع.





بعد الهدف مباشرة سدد محمد شريف كرة قوية ليتصدى لها محمد بسام وتصل على طبق من ذهب لمراون محسن الذي لم نجح في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ٣١.

وعقب الهدف الثاني للأهلي هدأ اللعب قليلا ليقرر لوك إيميل إجراء أول تغيير بالدفع بعموري بدلا من مؤمن إبراهيم في الدقيقة ٤٠.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أن تكتب أي جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.





بدأ الشوط الثاني بهدوء ومرات أول ٥ دقائق دون أي خطورك حقيقة على إكرامي وبسام.





وفي الدقيقة ٥١ كاد محمد شريف أن يحرز الهدف الثالث للأهلي لكن كرته التي لعبها بالكعب مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر لحارس الطلائع.





وأجرى الطلائع تغييره الثاني بالدفع بأحمد جعفر بدل من حسن موسى في تغيير هجومي واضح من لوك إيميل، ليرد محمد يوسف في الدقيقة ٣٠ بالتبديل الأول بإشراك هشام محمد بدلا من محمد شريف لزيادة تأمين وسط الملعب.





ومن هجمة مرتدة في الدقيقة ٦٢ كاد الأهلي يضيف الهدف الثالث لكن عرضية ناصر ماهر لم تجد من يضعها في الشباك، ليسدد أيمن أشرف بعدها تصويبة قوية لكن محمد بسام أبعدها عن مرماه ببراعة.





واضطر الأهلي لإجراء تغييره الثاني بإخراج سعد سمير بعد تعرضه للإصابة، وحل زميله باسم علي بديلا له في الدقيقة ٧٣.





وأجرى الطلائع تغييره الأخير بإخراج أحمد كابوريا في الدقيقة ٧٥ وحل زميله حسن يوسف بديلا له، في محاولة من لوك أيميل لتنشيط الجانب الهجومي.





وفي الدقيقة ٧٩ كاد أحمد الشيخ أن يعزز من تقدم فريقه لكن كرته ضلت مرمى محمد بسام بعد تمريرة ناصر ماهر.





وتعرض ناصر ماهر للعرقلة داخل منطقة اجلجزاء ليحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦ ويسددها مروان محسن لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة، ويدفع محمد يوسف بمؤمن زكريا بدلا من ناصر ماهر، وتمر الدقائق المتبقية من اللقاء دون جديد ليحقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٠ نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، بينما تحمد رصيد طلائع الجيش عند ١٨ نقطة تراجع بهم للمركز التاسع.



