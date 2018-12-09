ثلاثي يوفنتوس وميسي يحضران نهائي كأس الليبرتادوريس

يلتقي نادي بوكا جونيورز ضد منافسه فريق ريفيربليت بعد قليل علي ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.









وحضر ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة بجانب ثلاثي نادي يوفنتوس الإيطالي "كيليني - ديبالا - بونوتشي" إلي ملعب البرنابيو في مدريد، من أجل حضور القمة المنتظرة بعد قليل.







